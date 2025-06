Juve-Sancho spuntano nuovi contatti | le ultimissime di Sky Sport

La Juventus fa sul serio per Jadon Sancho: nuovi contatti emergono e rilanciano la suggestione di un colpo di mercato. Mentre i bianconeri si preparano alla sfida contro il Manchester City nel Mondiale per Club, le ultime di Sky Sport svelano un’attenzione crescente verso l’attaccante del Manchester United. La società juventina, tra campo e mercato, mostra di essere determinata a rinforzare la rosa: il futuro di Sancho potrebbe scrivere un nuovo capitolo nelle prossime settimane.

