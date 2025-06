Juve prima del girone al Mondiale per Club se… Tutte le combinazioni in vista del match contro il Manchester City

La Juventus si prepara con concentrazione e strategia per l'ultimo decisivo match del girone al Mondiale per Club, dove tutto può ancora succedere. Con la qualificazione già in tasca, i bianconeri puntano a chiudere primi per affrontare un tabellone più abbordabile negli ottavi. La sfida contro il Manchester City di Guardiola rappresenta un crocevia fondamentale, e le combinazioni possibili sono numerose. Ecco le chiavi per capire cosa potrebbe riservare il futuro della Juve.

