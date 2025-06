Juve-Manchester City Yildiz sfida Haaland | il pronostico

Nell'ultimo turno del gruppo G del Mondiale per club le squadre di Tudor e Guardiola si giocano il primo posto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Manchester City, Yildiz sfida Haaland: il pronostico

In questa notizia si parla di: juve - manchestercity - yildiz - sfida

Juve Stabia-Sampdoria: formazioni e live match, tutti gli aggiornamenti sulla sfida salvezza - Sale la tensione per Juve Stabia-Sampdoria, match cruciale dell'ultima giornata di Serie B. Per la Sampdoria, una vittoria è fondamentale per avvicinarsi ai playout e sperare di evitare la retrocessione in Serie C.

La Juventus batte 4-1 il Wydad: decisivi un gran Kenan Yildiz e il rigore nel finale di Dusan Vlahovic Con ogni probabilità si giocherà il primo posto nel girone contro il Manchester City nella sfida di giovedì 26 giugno. Vai su Facebook

LA JUVENTUS VINCE ANCORA! Dopo la vittoria contro l’Al-Ain, i bianconeri trovano un altro trionfo contro il Wydad. Protagonista indiscusso Kenan Yildiz, che prima causa l’autogol di Boutouil e poi segna una super doppietta. Nel finale c’è spazio anche per Vai su X

Pronostico Juventus-Manchester City quote 3ª giornata Mondiale; Mondiale per Club, Juventus-Manchester City: Yildiz ancora in gol a quota 5.00; Juventus-Manchester City: giovedì 26 giugno alle 21.00.

Juve-Manchester City, Yildiz sfida Haaland: il pronostico - Manchester City quote analisi statistiche precedenti 3ª giornata Mondiale per Club in programma giovedì 26 giugno alle 21 ... Segnala gazzetta.it

Juventus, Kolo Muani è dubbioso: “A torneo finito vedremo che cosa succederà sul mercato” - Kolo Muani esalta Yildiz e carica la Juve: “Contro il City sarà epico, ma con Kenan è magia. Si legge su msn.com