Juve Manchester City Tudor cambia in attacco? Vlahovic o Kolo Muani per l’ultima sfida del girone | ecco la possibile scelta

L'ultima sfida del girone si avvicina e i tifosi della Juventus sono in fermento: Tudor sta valutando se puntare su Vlahovic o Kolo Muani in attacco per affrontare il Manchester City. Dopo l’ottima prova del francese, la scelta si fa ancora più interessante. Chi tra i due potrà fare la differenza e guidare i bianconeri verso la vittoria? Scopriamolo insieme, analizzando le ultime mosse e le strategie prevedibili.

Juve Manchester City, Tudor cambia in attacco? Le ultime sulle possibili scelte dei bianconeri: i dettagli. Dopo le due grandi prove nelle ultime uscite, Kolo Muani si è guadagnato la fiducia piena di Tudor, che lo ha ormai promosso a titolare fisso nel ruolo di unica punta. Il francese sarà al centro dell’attacco anche nella prossima sfida della Juventus contro il Manchester City, con l’obiettivo di dare continuità a un rendimento in netta crescita. Ancora panchina per Dusan Vlahovic che è sempre più lontano dai bianconeri. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Manchester City, Tudor cambia in attacco? Vlahovic o Kolo Muani per l’ultima sfida del girone: ecco la possibile scelta

In questa notizia si parla di: tudor - attacco - manchestercity - cambia

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - In vista della partita tra Juventus e Udinese, si accende il dibattito su chi guiderà l'attacco bianconero.

'TUDOR STRAVOLGE TUTTO: cambia modulo e uomini, contro il Manchester City sarà una JUVE STELLARE! LA FORMAZIONE -> https://bit.ly/4lp3MQB Vai su Facebook

Pep Guardiola si prepara alla sfida contro la Juventus, al Mondiale per Club Il tecnico del Manchester City ha indicato come 'il club più importante in Italia', la formazione di Tudor #Juventus #ManchesterCity #Guardiola Vai su X

Juve-Manchester City, la probabile formazione di Tudor; Tudor e Guardiola, strategie opposte: ma la Juventus può cambiare con il Manchester City; Juve Manchester City: Vlahovic o Kolo Muani in attacco?.

Juventus: anche con Tudor la storia non cambia, l’attacco non segna - MSN - La Juventus conferma i problemi in attacco: contro il Bologna l'assenza di soluzioni offensive si fa sentire. Scrive msn.com

Tudor cambia le gerarchie Juve: da Vlahovic a Koopmeiners, cosa succederà - MSN - Violare le regole, ribellarsi, nella speranza di invertire subito la rotta. Segnala msn.com