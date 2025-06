Juve Manchester City cosa succede se le squadre arrivano a pari punti | ecco chi passerebbe come prima del girone

Juventus e Manchester City sono a pari punti e il primo posto nel girone si assegnerà nell’ultima giornata, con uno scontro diretto cruciale. Ma cosa succede se le squadre finiscono anche con gli stessi punti e la stessa differenza reti? Scopriamo quali sono le regole e le possibilità che potrebbero determinare chi passerà come prima del girone, un appuntamento decisivo per entrambe le squadre.

Juve Manchester City, cosa succede se le squadre arrivano a pari punti: tutti i dettagli sui bianconeri. Con la qualificazione agli ottavi già conquistata, la Juventus guarda ora al primo posto nel girone, che verrà deciso nell’ultima giornata nello scontro diretto contro il Manchester City. Entrambe le squadre sono appaiate a 6 punti, con la stessa differenza reti (+8). Per questo motivo, i bianconeri hanno a disposizione due risultati su tre per passare al primo posto del girone e garantirsi, forse, un’accoppiata migliore agli ottavi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com