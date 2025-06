Juve doppio assalto Nuovo sogno David ma prima le cessioni Il City si può ribattere

Juventus pronta a sognare in grande con il doppio assalto a Jonathan David, un vero e proprio colpo di coda sul mercato. Ma prima di poterlo accogliere, bisogna affrontare le possibili cessioni che potrebbero scuotere le fondamenta del club. Il City si prepara a rispondere con forza, mantenendo alta l’attenzione su uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale. La sfida è aperta: chi avrà la meglio?

Sinora ha giocato un po' al largo rispetto al calcio dei massimi palcoscenici, per quanto non sia trascurabile l'aver già vinto la Ligue 1 in Francia con il Lilla. Jonathan David, 25 anni, non è nemmeno aiutato dal fatto di essere canadese quando si va a sbirciare sul suo curriculum: in nazionale ha comunque segnato ben 34 gol in 64 gare, e pochi poi sapranno che ha vinto l'argento nella Nations League 2022-2023. Non importa: l'attaccante che proprio a Lilla sta portando a esaurimento il suo contratto – dal primo luglio sarà svincolato – è un attaccante di primo livello, completo, veloce e duttile.

