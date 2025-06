Juve che colpo dal Mondiale per Club! 28 milioni Tudor gongola

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, grazie all'entusiasmante impatto nel Mondiale per Club e ai 28 milioni ottenuti con Tudor che gongola. Con due vittorie convincenti, i bianconeri mostrano determinazione e ambizione in vista della sfida al Manchester City, mentre le prestazioni finora sembrano un primo passo verso una rinascita decisiva. La strada è ancora lunga, ma il futuro promette grandi emozioni per i tifosi juventini.

Juventus, grande colpo durante la competizione: i bianconeri puntano al traguardo in attesa della sfida al Manchester City. Le due vittorie della Juventus nel Mondiale per Club sono state particolarmente convincenti. Certo, le due avversarie dei bianconeri non erano certamente del livello gusto per poter iniziare a tirare delle somme sul lavoro di Igor Tudor, male prestazioni messe in campo dai suoi uomini hanno quantomeno mostrato un appiglio diverso. (LaPresse) tvplay.it 9 gol segnati ed uno subito, in attesa della super sfida al Manchester City che deciderà primo e secondo posto del Gruppo G, sono un ottimo modo per iniziare già a pensare alla prossima fase. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Juve, che colpo dal Mondiale per Club! 28 milioni, Tudor gongola

In questa notizia si parla di: colpo - mondiale - club - tudor

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche… - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

”COLPO DA 100 MILIONI” La società regala un top plater a Tudor, sarà subito in campo. Nel Mondiale per club…Scopri subito tutti i dettagli qui sotto… Vai su Facebook

Juventus , Tudor presenta la sfida con l'Al Ain che darà il via al Mondiale per Club. ? - "Non mi sono mai sentito un traghettatore" - "Con tre colpi top e Bremer la squadra è competitiva". - Al Mondiale per vincere, Elkann ci ha caricato" Vai su X

“Chiunque vuole giocare nella Juve”: Thuram svela il prossimo colpo; Juve, colpo dalla Premier: Tudor ha la pedina giusta; Tuttosport - La Juventus ha recepito il messaggio di Tudor: pochi colpi mirati per alzare il livello, la lista di Comolli.

Barzagli a Gazzetta: 'Tudor è molto simile a Conte, il colpo più importante è il ritorno di Bremer' - Andrea Barzagli ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport analizzando il percorso della Juventus al Mondiale per Club. Si legge su ilbianconero.com

Pagina 2 | Juventus-City, Tudor ha sciolto i dubbi: ecco come se la gioca - Sulle fasce, Alberto Costa a destra e Andrea Cambiaso a sinistra, corrono spediti verso la riconferma. Lo riporta tuttosport.com