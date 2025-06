Jurassic world e la scienza che potrebbe riportare in vita un animale estinto in tre anni

In un mondo che assapora le meraviglie di Jurassic World, la scienza sta compiendo passi da gigante verso la de-estinzione. Colossal Biosciences, pioniere nel settore, annuncia di essere a circa tre anni dal riportare in vita il mammut lanoso, aprendo nuove frontiere nelle biotecnologie. Questa innovazione si basa su avanzate tecniche di editing genetico e ricostruzione del DNA, portando il sogno di riavere con noi specie estinte sempre più vicino alla realtà .

Nel panorama delle biotecnologie, la possibilità di riportare in vita specie estinte sta diventando una realtà sempre più vicina. La società Colossal Biosciences, leader nel settore della de-estinzione, ha annunciato di essere a circa tre anni dal raggiungimento di un traguardo importante: la rinascita del mammut lanoso. Questa innovazione si basa su avanzate tecniche di ingegneria genetica e riproduzione assistita, che stanno rivoluzionando il modo in cui si affronta il recupero di specie scomparse.

