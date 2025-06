Julieta Makintach la giudice che aveva causato l’annullamento del processo sulla morte di Maradona si è dimessa

La caso giudiziario legato alla morte di Diego Maradona ha suscitato scalpore internazionale, e ora si aggiunge un nuovo capitolo con le dimissioni della giudice Julieta Makintach. Coinvolta in una controversia che ha portato all'annullamento del processo, la sua decisione segna un punto di svolta in un procedimento già complesso. Tutti gli atti sono stati dichiarati nulli a causa del suo coinvolgimento in un documentario non autorizzato girato nel tribunale, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro della vicenda.

La giudice Julieta Makintach, che il mese scorso aveva provocato l'annullamento del processo riguardante la morte di Diego Armando Maradona, ha annunciato le sue dimissioni. Faceva parte della giuria che avrebbe dovuto pronunciare il verdetto. Tutti gli atti, tuttavia, erano stati dichiarati nulli, a causa della sua partecipazione a un documentario non autorizzato, di cui era la protagonista, girato all'interno del tribunale. Uno degli altri giudici aveva stabilito l'imparzialità della condotta della collega, e aveva richiesto il trasferimento del processo dal tribunale di San Isidro -nell'area di Buenos Aires – a un altro palazzo di giustizia.

