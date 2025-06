Juanlu urgente venderlo per il Siviglia

Il mercato estivo si infiamma con voci di grandi cessioni e acquisti strategici. Juanlu Sanchez, talentuoso terzino del Siviglia, potrebbe essere il prossimo a cambiare maglia: il Napoli mostra forte interesse e la società spagnola ha fretta di vendere entro il 30 giugno per far cassa. Con un’offerta che supera i 25 milioni, il suo trasferimento potrebbe presto concretizzarsi. Le ultime notizie di Matteo Moretto Continuano a alimentare questa suggestiva pista di mercato.

Juanlu Sanchez si avvicinerebbe al Napoli. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, il Siviglia ha bisogno di vendere entro il 30 giugno. E in partenza può esserci proprio il terzino destro che tanto piace al club azzurro. Juanlu, le parole di Moretto. Così Matteo Moretto: "Deve fare un tesoretto importante, una cifra che supera i 25 milioni di euro, quindi ora sono loro che hanno fretta di cederlo. Mi risulta che domani ci saranno altri contatti tra le parti. Il Napoli non ha mollato il giocatore e conosce la situazione economica del Siviglia. Vedremo se ci sarà accordo totale.

