Juanlu-Napoli 5 milioni per la chiusura dell’affare | gli aggiornamenti

Il trasferimento di Juanlu Sanchez dal Siviglia al Napoli si fa sempre più vicino, con i 5 milioni di euro pronti a chiudere l'affare. La trattativa tra i club azzurro e spagnolo continua a muoversi rapidamente, alimentando l’entusiasmo dei tifosi napoletani. Ma quali sono gli ultimi ostacoli da superare? Ecco gli aggiornamenti più recenti sulla potenziale operazione che potrebbe rafforzare la rosa partenopea. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli!

Gli ultimi dettagli sulla trattativa che lega club azzurro e spagnoli: ecco cosa sta succedendo. La trattativa tra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez prosegue. Il terzino classe 2003 è fortemente voluto dal club partenopeo che sta spingendo per portarlo in città il prima possibile. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal giornalista Mirko Calemme, che tramite il suo profilo X ha rivelato quali potrebbero essere gli ostacoli da superare per il Napoli. Come dichiarato dal giornalista la distanza tra il club azzurro ed il Siviglia è di circa 5 milioni di euro. 15 i milioni di euro offerti dal Napoli, 20 quelli chiesti dagli spagnoli.

