Juanlu al Napoli cosa succede nella trattativa? Fissato l’incontro decisivo

Il Napoli è forte da tempo su Juanlu Sanchez del Siviglia. Tuttavia, nonostante la fase avanzata, il colpo non si è mai concretizzato: per questo, gli azzurri hanno intenzione di vederci chiaro e mettere un punto a questa situazione. Il Napoli ha da tempo individuato in Juanlu, terzino dalle spiccate doti offensive di proprietà del Siviglia, il giocatore ideale per concedere cambi all’altezza del non più giovanissimo capitano Giovanni Di Lorenzo. Tuttavia, la trattativa con gli andalusi pare essere bloccata malgrado l’ottimismo che avvicinava rapidamente le parti in un primo momento. Pertanto, i partenopei hanno intenzione di prendere una decisione netta. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it