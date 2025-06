Jorge Lorenzo difende Bagnaia | Lo capisco è come me e Biaggi Ma non potrebbe comunque battere Marquez

Jorge Lorenzo difende Francesco Bagnaia, sottolineando il suo impegno e le difficoltà incontrate. Pur riconoscendo la superiorità di Marc Marquez, l’ex campione spagnolo evidenzia come Pecco abbia dimostrato grande talento e determinazione. Tuttavia, non si può negare che, al momento, la sfida con il fenomeno spagnolo appare ardua. Lorenzo conclude che, con continuità e strategia, Bagnaia può colmare il gap, ma battere Marquez resta un’impresa difficile...

Jorge Lorenzo difende Francesco Bagnaia. L’ex pilota spagnola, nel suo podcast “ DURALAVITA “, ha valutato la situazione di Pecco nel Mondiale di MotoGP. Dopo nove appuntamenti, il distacco del centauro italiano dal compagno di squadra in Ducati Factory, Marc Marquez, è di 110 punti. Una differenza enorme, frutto sia della classe dell’iberico che dei problemi di Bagnaia in sella GP25. Lorenzo, da questo punto di vista, ha analizzato quanto sta accendo, forte della sua esperienza in MotoGP e anche da compagno di squadra di Marquez: “ Sono dalla parte di Pecco, lo difendo. Non credo che ci sia così tanta differenza tra lui e Marc. 🔗 Leggi su Oasport.it