Jorge Lorenzo difende Bagnaia | Gap con Marquez non veritiero Ma di Marc ce n' è uno solo

Nel mondo delle corse moto, le opinioni e le interpretazioni si susseguono senza sosta. Jorge Lorenzo, ex campione, difende Bagnaia in un confronto acceso con Marc Marquéz, sottolineando come il gap reale sia diverso da quello che si pensa: "di Marquéz ce n’è uno solo". Tra sfide tecniche e strategiche, il momento di Pecco e le parole di Lorenzo evidenziano quanto il talento e la moto siano strettamente legati, e il duello tra campioni continua a infiammare gli appassionati.

L'ex campione spagnolo e il momento dei due piloti Ducati: "Pecco fatica con la moto, altrimenti sarebbe più vicino. Però se metti il pilota più forte sulla moto migliore.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jorge Lorenzo difende Bagnaia: "Gap con Marquez non veritiero. Ma di Marc ce n'è uno solo"

In questa notizia si parla di: jorge - lorenzo - difende - bagnaia

Jorge Lorenzo: “Razgatlioglu in MotoGP? Avrà successo, ma è più adatto a Ducati o Honda” - Il trasferimento di Toprak Razgatlioglu in MotoGP ha acceso il dibattito: è più adatto a Ducati o Honda? Dopo due titoli mondiali in Superbike, il talento turco si presenta alla sfida più grande, sperando di riscattarsi come il primo iridato tra le derivate di serie a conquistare il podio tra i prototipi.

Allo start Oscar Piastri difende la pole con Max Verstappen che sorprende Lando Norris. Russell da 4º diventa 6º, facendosi sopravanzare dalle due Ferrari. Le due Ferrari si sono rese protagoniste di un duello nei giri successivi con richiesta di swap position t Vai su Facebook

Jorge Lorenzo difende Bagnaia: Gap con Marquez non veritiero. Ma di Marc ce n'è uno solo; MotoGP, Jorge Lorenzo: Differenza Marquez-Bagnaia? Ci sono passato, ho sofferto; MotoGP | Bagnaia Vs Marquez: Lorenzo difende Pecco.

MotoGP | Bagnaia Vs Marquez: Lorenzo difende Pecco - Ducati MotoGP 2025 – Pecco Bagnaia sta vivendo una stagione sin qui al di sotto delle aspettative. msn.com scrive

MotoGP, Jorge Lorenzo: "Differenza Marquez-Bagnaia? Ci sono passato, ho sofferto" - Jorge Lorenzo ha parlato al podcast "Duralavita" e ha analizzato il momento opposto che riguarda Marc Marquez e Pecco Bagnaia, compagni di squadra in D ... Da eurosport.it