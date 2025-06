Jessie J operata per un cancro al seno | Abbraccio chi sta vivendo un momento così difficile

La forza e il coraggio di Jessie J, che ha affrontato l’intervento per un cancro al seno, ispirano tutti noi ad affrontare le sfide con speranza e determinazione. Condividendo la sua esperienza, la cantante britannica ci ricorda l’importanza del supporto e dell’amore nei momenti più difficili. Un abbraccio forte a chi sta vivendo un periodo simile, perché insieme si può superare qualsiasi ostacolo.

(Adnkronos) – Jessie J è stata operata per un cancro al seno. La cantante britannica ha condiviso la notizia con i fan postando un carosello di video e foto direttamente dall'ospedale, dove ha ricevuto il sostegno del compagno Chanan e il figlio Sky Safir. "Questo post racchiude i momenti più alti e bassi delle ultime . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

