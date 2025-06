Jensen ackles parla della possibilità di interpretare batman nell’universo dc di james gunn

La scena del nuovo DC Universe si anima con sussurri e attese, e il nome di Jensen Ackles risuona come una possibile sorpresa. L’attore, celebre per aver dato vita a Dean Winchester, ha recentemente acceso i cuori dei fan con dichiarazioni che lasciano intravedere un futuro promettente nei panni di Batman. Ma sarà davvero lui il Cavaliere Oscuro del prossimo capitolo di James Gunn? La risposta si avvicina...

Jensen Ackles e il possibile ruolo di Batman nel nuovo DC Universe. Il futuro del DC Universe si sta delineando con grande attesa, specialmente riguardo alla scelta dell’attore che interpreterà il Cavaliere Oscuro. Tra i nomi più discussi c’è quello di Jensen Ackles, noto per le sue interpretazioni in serie come Supernatural e The Boys. Le recenti dichiarazioni dell’attore hanno alimentato le speculazioni sul suo coinvolgimento nel progetto, stimolando l’interesse dei fan e degli addetti ai lavori. Le dichiarazioni di Jensen Ackles sul ruolo di Batman. Intervista e aspirazioni personali. Nell’intervista rilasciata a Collider, Ackles ha espresso il desiderio di interpretare il personaggio di Bruce Wayne Batman. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jensen ackles parla della possibilità di interpretare batman nell’universo dc di james gunn

In questa notizia si parla di: jensen - ackles - batman - parla

