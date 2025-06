Jeff Bezos sbarca a Venezia con Lauren Sanchez | conto alla rovescia per il sì

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono sbarcati a Venezia, dando il via a uno degli eventi più attesi dell’estate 2025. La città dei canali si prepara ad accogliere questa coppia stellare, tra glamour, mistero e grande aspettativa. Mentre il conto alla rovescia per le nozze si avvicina, il mondo resta in attesa di scoprire i dettagli di questa celebrazione da sogno, tra storia, romanticismo e un pizzico di Hollywood. E il fascino di Venezia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di leggenda.

Jeff Bezos è arrivato a Venezia, e con lui l’inizio di quello che si preannuncia come l’evento mondano più chiacchierato dell’estate 2025. Il fondatore di Amazon e la futura moglie Lauren Sanchez, giornalista, pilota e imprenditrice, si preparano a celebrare le nozze nella città più romantica del mondo, tra canali, gondole e una cornice che rievoca il fasto delle grandi unioni hollywoodiane. La coppia mantiene il massimo riserbo: nessun dettaglio ufficiale è stato confermato, ma il fermento cittadino e le indiscrezioni trapelate delineano una celebrazione da milioni di dollari, avvolta dal glamour e costellata da ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jeff Bezos sbarca a Venezia con Lauren Sanchez: conto alla rovescia per il sì

