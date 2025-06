Jeff Bezos e Lauren Sanchez l' arrivo a Venezia in motoscafo davanti all' hotel Aman che li ospita lei saluta lui scappa - VIDEO

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno fatto il loro ingresso a Venezia in modo spettacolare, sbarcando in motoscafo davanti all’esclusivo Hotel Aman. Mentre lei ha salutato con un sorriso smagliante, lui si è dato alla fuga tra le onde, creando un’atmosfera di mistero e raffinatezza. La coppia, ormai pronta per il grande giorno, si prepara a vivere un matrimonio da sogno tra eleganza e segreti, lontano dagli sguardi indiscreti.

La coppia alloggerà nell'hotel Aman dove è stato allestito un tendone per nascondere gli ospiti in arrivo dagli sguardi dei curiosi Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono arrivati a Venezia in elicottero per il loro matrimonio. I due sono poi saliti sul motoscafo per raggiungere la banchina sorvegl. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Jeff Bezos e Lauren Sanchez, l'arrivo a Venezia in motoscafo davanti all'hotel Aman che li ospita, lei saluta, lui scappa - VIDEO

