Jeff Bezos e Lauren Sánchez dormiranno all' Aman Venice per le nozze Ecco com' è l' hotel più esclusivo della città

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sceglieranno l’esclusivo Aman Venice per il loro matrimonio, immergendosi in un'oasi di lusso e storia. Questo hotel, con affreschi di Tiepolo e opere di Sansovino, rappresenta il massimo della raffinatezza veneziana. Un luogo riservato e affascinante che rende ancora più speciale un evento così importante. Le nozze dei due vip promettono di essere indimenticabili, lasciando un segno nella magica cornice di Venezia.

L'hotel più riservato della città, con affreschi di Tiepolo e opere di Sansovino, è stato scelto da Mr Amazon e moglie per i loro giorni veneziani.

Jeff Bezos e Lauren Sànchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati a Venezia. I festeggiamenti iniziano domani, 26 giugno, e proseguono fino a domenica 29, con base ufficiale all'Aman Venice, hotel affacciato sul Canal Grande, interamente prenotato per l'occasione.

Tre giorni di festeggiamenti blindati, 250 vip, yacht e hotel di lusso: Venezia si prepara al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez tra proteste e misure di sicurezza straordinarie

Quasi in sordina e schivando i teleobiettivi dei paparazzi che li attendo al varco, Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati all'hotel Amman a Venezia, un lussuoso hotel 5 stelle che si affaccia sul