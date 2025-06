Jannik Sinner verso Wimbledon 2025 | esordio fissato per martedì 1 luglio

Jannik Sinner si avvicina con entusiasmo a Wimbledon 2025, il terzo grande appuntamento stagionale del tennis mondiale. Dopo aver conquistato il ranking ATP, il talento azzurro si prepara a lasciare il segno sui campi in erba dell’All England Club, con il suo debutto fissato per martedì 1 luglio. L’attesa cresce, e il sorteggio darà i primi indizi sulle sfide che lo attendono in questa prestigiosa manifestazione.

