Jannik Sinner si allena con Stefanos Tsitsipas a Wimbledon | lavoro sui particolari di servizio e dritto

Jannik Sinner si prepara con determinazione ai prestigiosi Championships di Wimbledon, affinando servizi e dritti insieme a Stefanos Tsitsipas. Questo intenso lavoro sui dettagli promette di rafforzare il suo gioco e di affrontare al meglio le sfide del torneo. Con un inizio già programmato contro il campione in carica Carlos Alcaraz, il talento italiano punta a lasciare il segno nel torneo più ambito del circuito. La sfida è ormai alle porte, e il suo percorso è tutto da scoprire.

Jannik Sinner è tornato a lavoro quest'oggi sui campi di Wimbledon per proseguire negli allenamenti in vista dell'inizio dei Championships. Il pusterese (n.1 del mondo) è sicuro di esordire il prossimo martedì (1° luglio) visto che, per tradizione, nella prima giornata del Major di Londra giocherĂ il campione in carica, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del ranking). L'iberico è testa di serie numero due del torneo e scenderĂ quindi in campo lunedì 30 giugno, quando partirĂ ufficialmente il primo turno dello Slam, e aprirĂ così il programma sul Centre Court. Non manca tanto quindi al via dell'importante evento londinese e Sinner vuol essere pronto per rendere al meglio sull'erba, visto il non semplice adattamento che tale superficie richiede.