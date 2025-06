Jannik Sinner piegato dal tubo | quanto deve pagare alla Sabalenka

Un "tubo" improvviso e inaspettato ha trasformato l'allenamento tra Jannik Sinner e Aryna Sabalenka in un episodio memorabile. L'azzurro si è trovato a dover pagare pegno alla tenace bielorussa, in un siparietto che ha divertito gli spettatori dell'All England Club. Ma cosa dovrà sborsare Jannik? Scopriamo insieme come questa scenetta si inserisce nel clima di attesa per Wimbledon.

Un tubo, un "maledetto" tubo. E Jannik Sinner è costretto a pagare pegno ad Aryna Sabalenka. Momenti a tratti esilaranti su un campo dell' All England Club, dove l'azzurro e la bielorussa si stanno già allenando in vista dell'esordio a Wimbledon. Un allenamento che è diventato poi congiunto grazie alla "faccia tosta" della bella Aryna, che in un momento di pausa ha invaso il campo del numero 1 del tennis mondiale, reduce dal traumatico ko in finale al Roland Garros contro Carlos Alcaraz in una maratona di 5 ore e mezza già diventata leggenda e poi, a sorpresa, a Halle contro Bublik, in quello che doveva essere una prova generale per il mitico Slam sull'erba al via tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner piegato dal tubo: quanto deve pagare alla Sabalenka

In questa notizia si parla di: tubo - jannik - sinner - pagare

Aryna Sabalenka va da Jannik Sinner a Wimbledon, vuole un confronto: è la sfida del tubo - L’atmosfera di Wimbledon si scalda ancora di più con un’imprevista sfida tra Aryna Sabalenka e Jannik Sinner: due campioni pronti a sfidarsi sul campo in un confronto che promette emozioni e suspense.

Jannik Sinner si stava allenando dopo essere appena arrivato a Wimbledon quando si è presentata davanti a lui Aryna Sabalenka, per lanciargli una sfida particolare. Vai su Facebook

Jannik Sinner piegato dal tubo: quanto deve pagare alla Sabalenka | .it; Aryna Sabalenka va da Jannik Sinner a Wimbledon, vuole un confronto: è la sfida del tubo; Sinner battuto da Sabalenka nella sfida tra numeri uno.

Sinner perde la scommessa con Sabalenka e il suo staff fa penitenza. Jannik: “Sei più forte di me” - Su uno dei campi d’allenamento di Wimbledon la bielorussa colpisce per prima il tubo delle palline. Scrive msn.com

Aryna Sabalenka va da Jannik Sinner a Wimbledon, vuole un confronto: è la sfida del tubo - Jannik Sinner si stava allenando dopo essere appena arrivato a Wimbledon quando si è presentata davanti a lui Aryna Sabalenka, per lanciargli una sfida ... Riporta fanpage.it