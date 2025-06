Jacqueline Luna Di Giacomo l’abbraccio inaspettato e lo sfogo | Non mi sento mai abbastanza

Jacqueline Luna Di Giacomo si apre con sincerità e coraggio raccontando la sua battaglia contro la sindrome dell’impostore, una sfida che colpisce molti ma di cui si parla poco. In un momento di vulnerabilità, con un abbraccio inaspettato e uno sfogo sincero, rivela come il sentirsi mai abbastanza possa influenzare la propria autostima. La sua testimonianza ci invita a riflettere sull’importanza di accettare le proprie fragilità e di non lasciarsi ingabbiare dai dubbi.

Jacqueline Luna Di Giacomo torna a parlare a cuore aperto delle proprie fragilità e lo fa attraverso una storia pubblicata su Instagram in cui parla del suo rapporto con la sindrome dell’impostore, una condizione psicologica che porta le persone a credere di non meritare i propri successi e a sentirsi costantemente in difetto. La figlia di Heather Parisi racconta dunque la sua esperienza con questa sindrome, mentre le presunte voci di crisi con il marito Ultimo sembrano essere ormai un lontano ricordo: un abbraccio speciale ha messo a tacere ogni possibile supposizione. Jacqueline Luna Di Giacomo e quel non sentirsi mai abbastanza: le sue parole. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jacqueline Luna Di Giacomo, l’abbraccio inaspettato e lo sfogo: “Non mi sento mai abbastanza”

