Jackson Juve via libera del Chelsea alla cessione in prestito! La posizione del club bianconero sul centravanti Rivelazione

Il futuro di Nicolas Jackson sembra sempre più orientato verso una nuova avventura in prestito, con il Chelsea che dà il via libera alla cessione. La Juventus, alla ricerca di un centravanti di qualità, tiene aperte diverse opzioni, da David a Osimhen e Gyokeres, in un mercato ricco di sfide e opportunità. Ma cosa riserverà davvero questa trattativa? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più recenti.

Jackson Juve, via libera Chelsea al prestito dell'attaccante: cosa filtra sul futuro del centravanti in uscita dai Blues. Novità. Jonathan David è ora in pole, ma la Juventus tiene comunque aperte le alternative Osimhen e Gyokeres per quanto difficili e costose. Come riferito da Tuttosport, non rappresenta invece un problema di costi Nicolas Jackson: il Chelsea può cederlo in prestito, ma in questo momento non è un obiettivo prioritario per i bianconeri. L'attaccante dei Blues rimane sullo sfondo come alternativa.

