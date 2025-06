Ivanka Trump già a Venezia DiCaprio in arrivo per le nozze di Jeff Bezos | Orlando Bloom sarà l’anima della festa Ecco tutti i vip appesi e il programma

L’atmosfera a Venezia si scalda, tra star di Hollywood, celebrity italiane e ospiti di prestigio pronti a celebrare il matrimonio di Jeff Bezos. Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom e altri vip di spicco stanno facendo il loro ingresso, trasformando la Laguna in un palcoscenico di glamour senza precedenti. Ecco tutti i dettagli sui protagonisti, il programma e l’attesa di una festa che promette di essere indimenticabile. La città si prepara a svelare il suo meglio in questa memorabile occasione.

La quiete prima della tempesta, o meglio, prima del party. Dopo giorni di polemiche, preparativi febbrili e attesa spasmodica, la macchina del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez si è ufficialmente messa in moto. Da questa mattina, si assiste a un via-vai di jet privati e aero-taxi negli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso, mentre i primi, lussuosi motoscafi sfrecciano tra i canali per accompagnare gli ospiti vip nei loro hotel blindati. La prima ospite di altissimo profilo ad essere avvistata è stata Ivanka Trump. La figlia 43enne del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è giunta nel pomeriggio a Venezia, dopo una tappa a Modena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ivanka Trump già a Venezia, DiCaprio in arrivo per le nozze di Jeff Bezos: “Orlando Bloom sarà l’anima della festa”. Ecco tutti i vip appesi e il programma

