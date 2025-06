Ivanka Trump etno chic a Venezia per Bezos | con il look di un piccolo brand milanese

Arrivata con il marito e i figli a Venezia, per prendere parte al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, Ivanka Trump ha catturato l’attenzione con un outfit etno chic. La figlia di Donald Trump ha indossato un total look firmato La DoubleJ, il brand di Milano fondato dalla giornalista americana JJ Martin. Una gonna midi a sigaretta con crop top coordinato nei toni dell’avorio con ricami ruggine. La mise è stata completata da occhiali da sole, sandali con lacci alla caviglia e borsa in rafia a tracolla. Il look etno chic fonde elementi tradizionali e dettagli contemporanei per uno stile distintivo e sofisticato, ideale anche per i party estivi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ivanka Trump etno chic a Venezia per Bezos: con il look di un piccolo brand milanese

