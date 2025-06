Ivanka Trump a Venezia per il matrimonio Bezos-Sanchez con il marito e i figli | il primo look

Ivanka Trump conquista Venezia con un look estivo e raffinato, perfetto per l’atmosfera della città. Mentre il “matrimonio del secolo” tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez si avvicina, l’attenzione si concentra anche sulle eleganti presenze in laguna. Ivanka, insieme alla famiglia, si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi dell’anno, dimostrando che stile e classe sono sempre di casa, anche in occasioni così speciali. E il grande evento sta per iniziare...

Siamo ormai a pochi giorni dal cosiddetto "matrimonio del secolo", quello tra Jeff Bezos, "papà" di Amazon, e Lauren Sanchez. Sono tantissimi gli ospiti attesi a Venezia: sotto le luci dei riflettori ci sono gli arrivi in laguna e, a tal proposito, Ivanka Trump è già qui insieme al marito Jared Kushner e ai loro figli. E con un look che fa tanto estate: un magnifico crop top con gonna a motivo rosso e occhiali da sole oversize, il grande classico che non può mancare in questi casi. Ivanka Trump a Venezia per le nozze Bezos-Sanchez: il look. Venezia è al centro dell'attenzione mondiale. E come potrebbe non esserlo? Proprio la città più romantica del mondo è stata scelta da Jeff Bezos e da Lauren Sanchez per sancire il "sì" a due anni dalla proposta di matrimonio.

