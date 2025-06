Iván Córdoba nuovo volto di Immergas L’ex leggenda sarà il brand ambassador

Immergas, leader nel comfort domestico, rafforza la sua immagine con una partnership di grande impatto: Ivan Córdoba, leggenda del calcio internazionale, diventa il nuovo volto del marchio per il biennio 2025-2026. La collaborazione con questa icona sportiva simbolizza eccellenza, determinazione e passione, valori che riflettono pienamente l'essenza di Immergas. Un legame che promette di portare innovazione e ispirazione, consolidando il posizionamento dell'azienda nel cuore dei consumatori.

Immergas, azienda leader nel settore del comfort domestico con quartier generale a Lentigione di Brescello, annuncia una partnership strategica con Ivan Córdoba, leggenda del calcio internazionale. L’ex difensore dell’Inter e della nazionale colombiana diventa infatti il brand ambassador dell’azienda per il biennio 2025-2026. La collaborazione con Córdoba, figura di primo piano del calcio mondiale e simbolo di eccellenza sportiva, rappresenta un nuovo importante capitolo nella strategia di comunicazione di Immergas. L’ex calciatore, vincitore del Triplete con l’Inter nel 2010, porterà la sua esperienza e i suoi valori di leadership, determinazione e affidabilità al servizio del marchio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Iván Córdoba nuovo volto di Immergas. L’ex leggenda sarà il brand ambassador

