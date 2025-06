Iulm ponte tra campus e lavoro | Azzeriamo il gap tra profili e mercato

L’Università Iulm si conferma come un ponte solido tra campus e mondo del lavoro, riducendo al minimo il mismatch tra competenze e esigenze del mercato. Grazie a una strategia che favorisce il legame diretto con le aziende, la Iulm garantisce ai laureati un ingresso rapido e qualificato nel mondo professionale. Analizzando i dati del 27° Rapporto AlmaLaurea, emerge chiaramente come questa sinergia favorisca il successo occupazionale dei nostri studenti, consolidando la nostra missione di formare professionisti pronti a emergere.

Un legame a doppio filo tra l’Università Iulm e il mondo del lavoro: così si evita il mismatch, ovvero quel disequilibrio tra i profili dei candidati e le esigenze del mercato. Sotto la lente i numeri del 27° Rapporto AlmaLaurea, con i dati occupazionali dei laureati triennali e magistrali della Iulm. Tra i laureati magistrali, a un anno dal conseguimento del titolo, l’84,6% risulta occupato (contro una media nazionale dell’82,7%); il 60,1% ritiene la laurea molto efficace per il lavoro svolto e il 54,5% dichiara di utilizzare concretamente le competenze acquisite. Dati che migliorano ulteriormente a cinque anni dal titolo: l’88,3% è occupato, il 67,5% ha un contratto a tempo indeterminato (rispetto al 54,9% nazionale) e il 70,1% considera la propria laurea efficace, con un reddito netto medio mensile di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Iulm, ponte tra campus e lavoro: "Azzeriamo il gap tra profili e mercato"

