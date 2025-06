Itc-Cnr apre i laboratori all' edilizia del futuro

L'ITC CNR apre i suoi laboratori all'edilizia del futuro, un crocevia di innovazione e sostenibilità che trasformerà il modo di costruire. Dallo studio delle facciate resistenti agli incendi alla valutazione delle risposte sismiche, queste ricerche aprono nuove prospettive per un settore più sicuro ed efficiente. Un passo fondamentale verso un'edilizia intelligente e rispettosa dell'ambiente: il futuro prende forma oggi.

Roma, 25 giu. (askanews) - Dal 'comportamento' delle facciate degli edifici in caso di incendi agli aspetti energetici alla valutazione della 'risposta' in caso di terremoti: sono alcuni dei filoni di ricerca all'interno dell'Itc (Istituto per le Tecnologie della Costruzione) del Cnr che svolge una funzione di ponte fra laboratori ed attività produttiva in edilizia all'insegna della sostenibilità e delle nuove prospettive per la qualità urbanistica. "La scelta di aprire i nostri laboratori è legata alla volontà di far conoscere le tante attività di ricerca, di sperimentazione e di certificazione dei materiali e dei prodotti oltre che dei processi che si svolgono quotidianamente", ha detto Massimo Clemente, direttore dell'Itc-Cnr, in occasione della conclusione delle assise a San Giuliano Milanese della prima conferenza nazionale dell'Istituto sul tema 'Construction Days 2025' svoltasi con la partecipazione di esperti, rappresentanti di categoria, ricercatori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net