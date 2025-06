Italrugby la formazione per la sfida alla Namibia

Inizia l’attesa per il grande match di rugby tra Italia e Namibia, un confronto che promette emozioni intense e sfide appassionanti. Gonzalo Quesada ha svelato la formazione azzurra pronta a scendere in campo venerdì 27 giugno a Windhoek, determinata a conquistare una vittoria prestigiosa nel sesto head-to-head tra le nazionali. Segui con noi questa emozionante avventura e scopri come gli Azzurri affronteranno questa impegnativa prova.

Roma, 25 giu. (askanews) – Gonzalo Quesada, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Namibia venerdì 27 giugno alle 15 all’Hage Geingob Stadium di Windhoek con diretta prevista su Sky Sport Arena. Sarà il sesto confronto tra le due squadre, il quarto a Windhoek con i precedenti giocati in Africa in favore dei padroni di casa (2 vittorie Namibia – nel tour del 1991 – contro una italiana nel 2001). L’ultimo precedente è nella Rugby World Cup 2023 con la vittoria a Saint-Etienne nella prima partita degli Azzurri al Mondiale che si sono imposti con il risultato di 52-8, mentre nella capitale namibiana l’ultima partita tra le due squadre si è giocata il 23 giugno del 2001. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: namibia - formazione - italrugby - sfida

Italrugby, la formazione per la sfida alla Namibia; Italrugby, il XV per la sfida alla Namibia; Italrugby, gli Azzurri convocati per il Tour Estivo 2025.

Italrugby, la formazione per la sfida alla Namibia - (askanews) – Gonzalo Quesada, commissario tecnico della Nazionale italiana maschile, ha ufficializzato la formazione che affronterà la Namibia venerdì 27 giugno alle 15 all’Hage Geingob ... Secondo askanews.it

I XV anti Namibia - Ufficializzati i XV giocatori che scenderanno in campo nella prima partita del Summer Tour 2025 con la Namibia ... Da ilnuovoterraglio.it