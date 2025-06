Italian Global Series Festival | il 27 giugno ospite Caroline Kepnes autrice di YOU

Il 27 giugno Riccione si trasformerà nella capitale della narrazione, quando l’Italian Global Series Festival ospiterà per la prima volta in Italia Caroline Kepnes, autrice del successo mondiale “You”. Un’occasione unica per scoprire i segreti dietro la saga amata in diciannove lingue, in un panel imperdibile alle ore 12:30. Moderato dalla talentuosa Fabia Bettini, questo incontro promette di immergere il pubblico nel cuore della storytelling contemporanea.

Per la prima volta in Italia, Caroline Kepnes, autrice della fortunata saga " YOU " tradotta in diciannove lingue, di cui Mondadori ha pubblicato in Italia il primo volume. L'appuntamento è per venerdì 27 giugno alle ore 12:30, all'Italian Global Series Festival a Riccione, presso la Sala Concordia, all'interno del panel " Masters of Storytelling ". A moderare l'incontro sarà Fabia Bettini, co-direttrice di " Alice nella città ", assieme a Marco Corsi, editor di Mondadori. Sempre più spesso l'accoppiata serie tv dà vita a veri a propri fenomeni culturali e mediatici. In un mondo iperconnesso, in cui le storie attraversano i confini dei device sui quali le fruiamo e la parola d'ordine è multimedialità, leggere e guardare diventano processi che si legano, in alcuni casi procedendo anche in parallelo.

Dalla Croisette alla Riviera: l’Italian Global Series Festival svela la sua prima edizione a Cannes - Dalla glamour di Cannes alla suggestiva riviera romagnola, l’Italian Global Series Festival debutta con la sua prima edizione.

