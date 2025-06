Italian bike festival a Ieg la maggioranza

L'acquisizione della maggioranza di Movestro da parte di Italian Exhibition Group segna un passo decisivo nel consolidamento del settore cicloturistico in Italia. Dal 2018, l’Italian Bike Festival a Rimini si conferma come il principale punto di riferimento europeo per appassionati, professionisti e aziende del settore, promuovendo innovazione e mobilità sostenibile. Questa partnership rafforza ulteriormente la posizione di IEG come protagonista indiscusso nel panorama fieristico internazionale, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per l’intera industry. Per un futuro all’insegna dell’evoluzione e della passione ciclistica.

Nuova acquisizione per Italian Exhibition Group, la societĂ nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza. Si tratta della quota di maggioranza della Movestro, societĂ ideatrice e organizzatrice dell’ Italian bike festival. Il Salone internazionale della bici dal 2018 a Rimini richiama l’attenzione del mercato e rappresenta, spiega Ieg, "la piattaforma leader europea" per il settore della bike industry e la mobilitĂ sostenibile. Per l’ultima edizione, al Misano world circuit nel settembre 2024, erano oltre seicento i brand che hanno attirato 57mila tra consumatori e operatori del settore, anche grazie agli oltre trecento hotel bike friendly della costa romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italian bike festival, a Ieg la maggioranza

