L’Italia e la Polonia si preparano ad affrontare un emozionante match di Volleyball Nations League 2025, ma questa volta la nazionale polacca scende in campo con una formazione “sperimentale”. La sfida promette emozioni e sorprese, anche senza le star principali. Scopri orario, tv, programma e streaming di questa attesa partita che potrebbe riscrivere gli Equilibri del campionato. Restate con noi per tutte le novità!

È una Polonia “sperimentale” quella che si appresta a vivere la seconda settimana della Volleyball Nations League 2025 negli Stati Uniti. Nessuna delle grandi stelle della nazionale biancorossa sarà presente per il match contro l’Italia: Wilfredo León, Sliwka, Fornal, Kaczmarek, Kurek, Huber, Bieniek, Kochanowski, Janusz, Lomacz e Zatorski restano infatti a casa. Una scelta precisa del CT Nikola Grbic, che ha deciso di testare un gruppo alternativo, formato da giocatori d’esperienza ma fuori dal giro della “prima linea”. A guidarli sarà Kamil Semeniuk, protagonista in Champions League e reduce da un biennio trionfale sia con il club che con la Nazionale, campione d’Europa in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Polonia oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

