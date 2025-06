Italia le 23 convocate per gli Europei femminili | le Azzurre scelte da Soncin per EURO 2025

L’Italia si prepara con determinazione ai prossimi Europei femminili in Svizzera, in programma dal 2 al 27 luglio 2025. La selezione di 23 talentuose Azzurre, scelte dal CT Soncin, promette di stupire e mantenere alta la tradizione sportiva italiana. Un momento di grande orgoglio e aspettativa per il calcio femminile italiano. Continua a leggere per scoprire chi sono le protagoniste di questa avventura europea!

Le 23 convocate dalla Nazionale Italiana femminile per gli Europei che si giocheranno in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025: le Azzurre scelte dal CT Soncin per EURO 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: convocate - europei - azzurre - scelte

Basket femminile: Italia, le convocate per il raduno pre-Europei. Capobianco ne sceglierà 12 - Coach Andrea Capobianco ha ufficializzato le convocate per il raduno pre-europei di basket femminile, in preparazione all’imminente appuntamento continentale del 18 giugno.

La sincronetta pesarese Melissa Magi della Sport Village di Pesaro è stata convocata con la nazionale azzurra juniores per i prossimi campionati europei che si svolgeranno ad Atene dal 23 al 30 giugno prossimi. L'appuntamento è fissato per il giorno 2 Vai su Facebook

Italia, le 23 convocate per gli Europei femminili: le Azzurre scelte da Soncin per EURO 2025; Europei di basket femminile 2025: programma, squadre e dove vedere le partite dell'Italia in diretta; Italia Under 21: l'elenco dei 23 convocati azzurri per gli Europei 2025 in Slovacchia. Le scelte del ct Carmine Nunziata.

Europeo femminile, le 23 convocate dal Ct Andrea Soncin - Il Ct della Nazionale italiana femminile Andrea Soncin ha scelto le 23 azzurre per l'Europeo in programma in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Come scrive sport.sky.it

Italia femminile, le convocate di Soncin per l'Europeo: Valentina Giacinti è la grande esclusa, Greggi recupera e va in Svizzera - A meno di una settimana dal via dell'Europeo femminile che si giocherà in Svizzera - Si legge su msn.com