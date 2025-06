Italia infinita è un’impresa che fa la storia Stesa la Turchia | semifinale dopo 30 anni

Un'epica sfida tra giganti: l’Italia conquista una semifinale dopo 30 anni, battendo la Turchia 76-74 in una gara emozionante e combattuta fino all’ultimo secondo. Le protagoniste di questa impresa sono state le nostre eroine, che hanno dimostrato cuore, talento e determinazione. Questo risultato storico segna una nuova pagina nella storia del basket femminile italiano, dimostrando che nulla è impossibile quando si crede nei propri sogni.

Italia 76 Turchia 74 DTS ITALIA: Keys 12, Pasa 5, Verona 12, Zandalasini 14, Pan 4, Cubaj 16, Madera, Santucci 2, Fassina 3, Spreafico ne, Trimboli. All. Capobianco TURCHIA: Istanbulluoglu ne, Uzun 20, Cakir 9, Fitik 7, McCowan 16, Bilgic ne, Onar 8, Bayram 6, Senyurek 8, Erdogan, Atas ne, Ural ne. All. Memnun Arbitri: Chueca, Gedvilas, Salins Note. Parziali: 20-17; 31-34; 50-50; 68-68. Tiri da due: Italia 2852; Turchia 2247. Tiri da tre: 418; 414. Tiri liberi: 812; 1822. Rimbalzi: 36; 37. di Massimo Selleri PIREO(Grecia) Applausi per un’Italia che arriva alla semifinale di questi Europei e che venerdì si giocherà il biglietto per la finale contro la vincente di Belgio-Germania, gara che si disputerà alle 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Italia infinita, è un’impresa che fa la storia. Stesa la Turchia: semifinale dopo 30 anni

