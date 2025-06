Italia il Tar annulla le elezioni comunali a Pescara | scoppia il caos Cosa è successo

Il caos scuote Pescara: il Tar Abruzzo ha deciso di annullare le elezioni comunali del 2024, sospendendo la proclamazione di sindaco e consiglieri per 27 sezioni a causa di irregolarità. Una sentenza che apre un nuovo capitolo nella politica locale, sollevando dubbi e aspettative tra cittadini e protagonisti della scena politica. Ma cosa succederà ora? E quali sono le implicazioni legali di questa storica decisione? Scopriamolo insieme.

Il Tar Abruzzo ha parzialmente accolto il ricorso riguardante il risultato delle elezioni comunali di Pescara del 2024, stabilendo l’ annullamento degli atti di proclamazione degli eletti sia per il candidato a sindaco che per i consiglieri comunali. In particolare, la sentenza dispone che il procedimento elettorale venga ripetuto per ben 27 sezioni, dove si sono verificati irregolarità. La decisione del Tar e le implicazioni legali. Secondo la sentenza, “fino alla nuova proclamazione, a seguito del rinnovo parziale delle elezioni, gli attuali organi elettivi comunali continuano a esercitare le loro funzioni, per quanto attiene all’ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, il Tar annulla le elezioni comunali a Pescara: scoppia il caos. Cosa è successo

