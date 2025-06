Italia il 5% del Pil alla spesa militare costerebbe 40 miliardi ogni anno

Imponente, quasi insostenibile: 40 miliardi di euro all'anno rappresentano una sfida senza precedenti per il bilancio italiano. Quando si parla di difesa e sicurezza globale, l’asticella si alza, ma a quale costo reale? Con l’obiettivo NATO del 5% del Pil entro il 2035, l’Italia si trova di fronte a una scelta cruciale, che potrebbe richiedere una manovra economica straordinaria e una riflessione profonda sulle priorità nazionali.

Quando si parla di difesa comune, di alleanze strategiche e di sicurezza globale, la domanda centrale resta sempre la stessa: quanto ci costa? E ora, con il nuovo obiettivo fissato dalla Nato – 5% del Pil entro il 2035 per ogni Paese membro – per l'Italia si profila un solo scenario: una manovra economica aggiuntiva. Ogni anno. Tradotto: 35-40 miliardi di euro in più da trovare ogni dodici mesi, a parità di condizioni macroeconomiche. Una cifra che impone, già oggi, una riflessione severa su quale Paese vogliamo diventare e su quali settori siamo disposti a sacrificare per restare nel cuore dell'Alleanza Atlantica.

