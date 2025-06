Italia Green Film Festival premiazione all’Argentina con Tornatore Fuksas e Placido

Il Teatro Argentina si trasforma in un palcoscenico di sostenibilità e prestigio per l’Italia Green Film Festival, giunto alla sua sesta edizione. Tra celebri ospiti come Tornatore, Fuksas e Placido, la serata del 26 giugno si preannuncia ricca di emozioni e riflessioni sul futuro del nostro pianeta. Un evento imperdibile che celebra il cinema verde e il talento italiano, aprendo nuove prospettive per un mondo più sostenibile.

Italia Green Film Festival, cerimonia di premiazione al Teatro Argentina con Giuseppe Tornatore, Massimiliano Fuksas, Michele Placido e il presidente onorario Franco Nero. Il palcoscenico del Teatro Argentina si tinge di verde giovedì 26 giugno (ore 19:30) con la cerimonia di premiazione dell' Italia Green Film Festival, festival cinematografico internazionale a tematica ecologica e sociale, giunto alla sua VI edizione, che quest'anno ha visto la partecipazione di oltre 500 pellicole provenienti da ben 62 paesi. Riceveranno il premio le migliori pellicole che hanno saputo raccontare le sfide e le soluzioni per il futuro del pianeta, sensibilizzando la tematica "green".

