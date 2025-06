Italia Femminile le convocate per l’Europeo | presente Greggi out Giacinti

L’Italia femminile si prepara a conquistare il palcoscenico europeo, con la selezione di Soncin pronta a scendere in campo dal 2 al 27 luglio 2025 in Svizzera. Tra sfide impegnative e grandi emozioni, le Azzurre affronteranno squadre di altissimo livello, tra cui Belgio, Portogallo e campionesse del mondo della Spagna. Sono presenti tre giallorosse nelle convocazioni, ma ...

Il conto alla rovescia è cominciato. Dal 2 al 27 luglio 2025 la Svizzera ospiterà la quattordicesima edizione del Campionato Europeo femminile UEFA. Per l'Italia sarà un torneo impegnativo sin dai gironi: le Azzurre affronteranno il Belgio all'esordio il 3 luglio a Sion, poi il Portogallo il 7 luglio a Ginevra e infine le campionesse del mondo della Spagna l'11 luglio a Berna. Le convocate di Soncin: presenti tre giallorosse. Non ci sarà Valentina Giacinti, esclusa dalle convocazioni di Andrea Soncin. Una rinuncia pesante, ma che conferma l'intenzione del ct di puntare su nuove certezze. Tra queste, diverse giallorosse: Greggi, recuperata dopo l'operazione alla spalla, Giugliano, Di Guglielmo e Linari (in uscita dalla Roma ma ancora nel giro azzurro) sono pronte a guidare il gruppo azzurro nel cuore d'Europa.

