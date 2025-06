Italia femminile le convocate di Sancin per l’Europeo | ci sono esclusioni pesanti la lista

L’Italia femminile si prepara a vivere un momento cruciale con l’Europeo alle porte, ma la lista delle convocate firmata da Andrea Soncin desta sorprese e polemiche. Tra esclusioni pesanti e recuperi in extremis, l’entusiasmo si mescola alle sfide di una selezione che cerca il giusto equilibrio. Scopriamo insieme tutte le novità, i protagonisti e le sfide che attendono le Azzurre nel torneo continentale.

Andrea Soncin, commissario tecnico dell’Italia femminile, ha reso nota la lista delle convocate per l’Europeo. Tutti i dettagli Andrea Soncin, commissario tecnico dell’Italia Femminile, ha diramato la lista delle convocazioni per l’Europeo. Ci sono esclusioni eccellenti come Giacinti e Bonfantini, mentre recupera in extremis Greggi. Di seguito l’elenco completo Portieri: 12 Rachele Baldi (Inter), 22 Francesca Durante (Fiorentina), 1 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia femminile, le convocate di Sancin per l’Europeo: ci sono esclusioni pesanti, la lista

In questa notizia si parla di: italia - femminile - europeo - lista

Coppa Italia Femminile, domani a Como la finale Juventus-Roma - Domani, Como ospita la finale di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma, un match che promette emozioni.

Europeo U19 femminile: in semifinale Italia-Spagna. "Vogliamo arrivare fino alla fine" Vai su Facebook

ITALIA FEMMINILE - Infortunio per Soffia, salterà l'Europeo https://ift.tt/8eiaBmT Vai su X

Gama a Coverciano per l’in bocca al lupo alle Azzurre. Domani pomeriggio verrà svelata la lista delle 23 convocate per l’Europeo; Italia femminile, le convocate di Soncin per l'Europeo: Valentina Giacinti è la grande esclusa, Greggi recuper; Nazionale Femminile: svelata la lista delle 23 convocate di Soncin per l’Europeo.

Italia femminile, le convocate di Soncin per l'Europeo: Valentina Giacinti è la grande esclusa, Greggi recupera e va in Svizzera - A meno di una settimana dal via dell'Europeo femminile che si giocherà in Svizzera - Lo riporta msn.com

Convocate Italia femminile per l’Europeo: in 8 della Juventus Women. La decisione su Rosucci - La decisione su Rosucci e tutte le info verso la competizione L’attesa è quasi finita. Riporta juventusnews24.com