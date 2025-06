Italia femminile evviva la meritocrazia del ct Soncin | lascia a casa Giacinti e porta all’Europeo chi ha giocato meglio

L’Italia femminile si distingue per la meritocrazia del suo selezionatore, Andrea Soncin, che ha scelto le migliori per l’Europeo. Addio posti garantiti: la convocazione si conquista sul campo, un principio che finalmente premia il talento e l’impegno. La lista ufficiale delle 23 azzurre per il torneo in Svizzera è stata annunciata, promettendo spettacolo e sfide avvincenti contro Belgio, Portogallo e Spagna. Poche sorprese tra le convocate, segno di una scelta basata sui meriti.

Per il ct Andrea Soncin non esiste il posto fisso nell'Italia femminile. La convocazione devi guadagnartela sul campo; questo ci piace, era un po' mancato negli anni prima di lui. Oggi è stata diramata la lista delle 23 convocate dell'Italia per l'Europeo femminile, che si terrà dal 2 al 29 luglio in Svizzera. Le Azzurre giocheranno, nella fase a gironi, contro Belgio (3 luglio), Portogallo (7 luglio) e Spagna (11 luglio). Poche sorprese tra le convocate per chi ha seguito il corso di Andrea Soncin fino ad oggi, cominciato dopo il Mondiale 2023. Soprattutto dagli ultimi match della Nazionale, si erano capite un po' le intenzioni del ct.

