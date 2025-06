Italia decisiva | cade un pezzo di Green deal

L’Italia fa un passo indietro nel percorso verso un futuro sostenibile, ritirando il sostegno alla norma europea contro il «greenwashing». Una decisione che scuote le fondamenta del Green Deal e mette in discussione l’impegno europeo per la trasparenza ambientale. Ma quali sono le vere ragioni dietro questa scelta e quali conseguenze potrebbe avere sul nostro cammino verso la sostenibilità? Scopriamolo insieme.

Il governo ha ordinato all’ambasciatore presso il Consiglio Ue di ritirare il sostegno alla norma europea sul «greenwashing», a cui così ora mancano i numeri. Anche la Commissione accantona la proposta. Gozi (Renew): «Colpa dell’asse Meloni - Von der Leyen ». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Italia decisiva: cade un pezzo di Green deal

In questa notizia si parla di: italia - decisiva - cade - pezzo

Italia. Dramma alla celebrazione del santo: la statua di 300 kg cade sulla folla - Un dramma ha scosso la celebrazione di un santo in Italia, quando una statua di 300 kg è precipitata sulla folla.

Italia decisiva: cade un pezzo di Green deal; Napoli-Palermo di Coppa Italia, dove vederla in diretta tv: canale e orario; Caffè al bar, rincari in arrivo: quanto arriverà a costare la tazzina.

L'Italia U19 cade sul più bello: Spagna in finale - MSN - Sfuma sul più bello il sogno dell'Italia U19 di bissare il successo agli Europei Under 19 in Irlanda del Nord. Lo riporta msn.com

L'Italia cade 1-0 in Svezia. Per andare al Mondiale servirà l'impresa al Meazza - Per andare al Mondiale servirà l'impresa al Meazza Un gol di Johansson, con deviazione decisiva di De Rossi, ha permesso alla Svezia di battere 1- Da ilgiornale.it