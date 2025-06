Italdesign presidio davanti alla sede di Moncalieri | L' eccellenza italiana non va sminuita

Uniti e determinati, i lavoratori di Italdesign hanno scelto Moncalieri per inviare un messaggio forte e chiaro: l'eccellenza italiana non può essere sottovalutata. Mercoledì mattina, una manifestazione che ha riscosso attenzione e solidarietà, si inserisce in un contesto internazionale di confronto e sfide. È un richiamo al valore del nostro patrimonio industriale, che merita rispetto e tutela, rafforzando il nostro impegno verso un futuro di innovazione e sostenibilità.

Lavoratori di Italdesign in strada per "dare un segnale". Un segnale forte e chiaro arrivato mercoledì mattina, 25 giugno, davanti alla sede dell'azienda a Moncalieri. Il tempismo non è secondario: il presidio dei lavoratori ha avuto luogo mentre, in Germania, avevano inizio gli incontri tra i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Italdesign, presidio davanti ai cancelli dell'azienda a Moncalieri mentre l'azienda riceve i sindacati in Germania [FOTO] - L'iniziativa di Fiom e Fim: "Questa è un'eccellenza italiana, non accetteremo soluzioni che la mettano in pericolo"