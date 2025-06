Israele-Iran regge la tregua in Medioriente

La fragile pace tra Iran e Israele, mediata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, resiste sull'orlo di nuove tensioni. Dopo i bombardamenti su Teheran e le dichiarazioni di Masud Pezeshkian, che annuncia la fine della guerra dei 12 giorni, il medioriente si tiene in bilico tra speranza e paura di violazioni. Ma cosa riserverà il futuro in questa delicata partita di potere? L'attenzione resta alta su questa regione strategica e complessa.

Regge la tregua tra Iran e Israele imposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, soddisfatto per i risultati strategici raggiunti con i bombardamenti su Teheran. Il cessate il fuoco persiste nonostante i timori di violazioni. Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha annunciato “la fine della guerra dei 12 giorni” con lo Stato ebraico”. “I recenti attacchi aerei degli Stati Uniti e di Israele non spingeranno l’Iran ad abbandonare la sua tecnologia nucleare” ha affermato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi quando gli è stato chiesto se Teheran avrebbe continuato ad arricchire l’uranio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele-Iran, regge la tregua in Medioriente

In questa notizia si parla di: israele - iran - regge - tregua

L'ira di Trump contro Israele e Iran: «Non sanno che c... fanno». Ma la tregua regge | Teheran: «Non abbandoneremo il nucleare» - In un contesto di tensioni sempre più accese, l'ira di Trump contro Israele e Iran scuote gli equilibri regionali, mentre la tregua sorprendentemente tiene.

Translate postIra di Trump contro Israele e Iran: «Non sanno che c... fanno». Ma la tregua regge | Cnn: i raid ritardano il nucleare solo di mesi Vai su X

"Trump aveva ragione su tutto". Il Presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Instagram un'immagine nella quale bacia la bandiera americana e con la quale si autoelogia intestandosi la tregua tra Israele e Iran. Vai su Facebook

Trump impone la pace, regge la tregua tra Israele e Iran; Regge la tregua tra Israele e Iran. Trump attacca Cnn e Nyt: Siti nucleari in Iran distrutti - Riaprono le scuole in Israele dopo 12 giorni di guerra; Iran-Israele, le news del 24 giugno. La tregua regge. Netanyahu: “Vittoria storica, durerà per generazioni”.

Regge la tregua tra Israele e Iran. Trump attacca Cnn e Nyt: "Siti nucleari in Iran distrutti" - Iran: in 12 giorni 700 arrestati per presunti legami con Israele Durante la guerra di 12 giorni tra Teheran e Tel Aviv, l'Iran ha arrestato 700 persone accusate di avere legami con Israele. Secondo msn.com

Israele-Iran, regge la tregua in Medioriente - Regge la tregua tra Iran e Israele imposta dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, soddisfatto per i risultati strategici raggiunti con i bombardamenti ... Segnala lapresse.it