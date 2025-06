Israele – Iran | la tregua regge dopo l’ira di Trump

Dopo l'ira e le tensioni che hanno scosso la regione, Israele e Iran sembrano aver trovato una nuova via di pace, almeno temporaneamente. La recente tregua, annunciata da Donald Trump e supportata da segnali di dialogo, apre uno spiraglio di speranza in un contesto difficile e complicato. Riusciranno queste parole a trasformarsi in una stabilitĂ duratura o rimarranno solo un fragile accordo nel complesso mosaico geopolitico?

Dopo l’ira di Trump. Dopo l’ira di Donald Trump la pace è calata tra Iran e Israele e la tregua sembra durare. Nella notte Donald Trump ha annunciato il cessato il fuoco e per il momento la tregua sembra durare. Non a caso il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha proclamato “la fine della guerra dei 12 giorni imposta” al suo Paese, dopo essersi detto pronto a tornare “al tavolo delle trattative”, ma continuando a difendere i suoi “diritti legittimi” per il suo programma nucleare, arricchimento dell’uranio compreso. Leggi anche: Trump annuncia il cessate il fuoco e l’Iran conferma. Invece, il premier Benjamin Netanyahu ha parlato di “una vittoria storica che durerĂ per generazioni”. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Israele – Iran: la tregua regge dopo l’ira di Trump

In questa notizia si parla di: trump - tregua - israele - iran

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà ». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar - Dopo dodici giorni di tensione e raid telefonati tra Teheran e le basi statunitensi in Qatar, si apre una nuova pagina di speranza.

Translate postIra di Trump contro Israele e Iran: «Non sanno che c... fanno». Ma la tregua regge | Cnn: i raid ritardano il nucleare solo di mesi Vai su X

Trump ha criticato sia Israele che I’Iran per la violazione della tregua da lui stesso annunciata attraverso un messaggio sui social. Secondo il capo... Vai su Facebook

Regge la tregua tra Israele e Iran. Trump attacca Cnn e Nyt: Siti nucleari in Iran distrutti - Ministro Esteri Iran: l'incontro con Putin di lunedì è stato fantastico; Cnn: raid Usa hanno ritardato il nucleare dell’Iran solo di mesi. La Casa Bianca smentisce. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Iran-Israele, il punto sulla tregua: cosa succede, news di oggi.

Iran, la tregua con Israele tiene mentre Trump attacca i media che sminuiscono i raid: «Fake news». Teheran ferma la collaborazione con l'Aiea - Finita "la guerra dei 12 giorni" tra Israele e Iran, dopo le reprimende del presidente Usa Donald Trump e gli annunci da parte di Benjamin Netanyahu e Masoud ... Come scrive leggo.it

Regge la tregua tra Israele e Iran. Trump attacca Cnn e Nyt: "Siti nucleari in Iran distrutti" - Rutte: l'attacco Usa è stato cruciale per eliminare la capacità nucleare dell'Iran "Credo che le 14 bombe enormi sganciate sull'impianto nucleare iraniano siano state cruciali per fare tutto il possib ... Riporta msn.com