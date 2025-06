Israele ' in Iran hanno operato dei commando di terra'

Le recenti dichiarazioni del Capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, svelano dettagli sorprendenti sulle operazioni militari in Iran durante la guerra dei 12 giorni. Zamir ha ammesso l'impiego di commando di terra che, agendo nel più assoluto segreto nel cuore del territorio nemico, hanno contribuito in modo decisivo alla libertà operativa delle forze israeliane. Ma cosa implica tutto ciò per la stabilità regionale e gli equilibri internazionali?

Il capo di Stato Maggiore israeliano Eyal Zamir ha affermato che durante la guerra dei 12 giorni in Iran hanno operato dei " commando di terra ". Zamir, elogiando i successi delle sue truppe, ha affermato che sono stati ottenuti "dalla nostra aeronautica e dai nostri commando di terra", aggiungendo che "queste forze hanno operato in segreto nel profondo del territorio nemico e ci hanno consentito la completa libertà operativa". (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele, 'in Iran hanno operato dei commando di terra'

