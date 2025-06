Israele ha imposto la censura ai media sulla guerra con l’Iran

In un clima di crescente tensione tra Israele e Iran, le restrizioni sui media si fanno sempre più stringenti. Il governo israeliano ha imposto nuove regole che richiedono l’approvazione militare prima di diffondere notizie dai fronti di guerra, in un contesto segnato da conflitti e perdite, tra cui la tragica uccisione di numerosi giornalisti nella Striscia di Gaza. Una stretta che solleva interrogativi sulla libertà di informazione e sulla trasparenza in tempi di crisi.

Israele ha imposto nuove restrizioni ai media stranieri che, da ora in poi, dovranno ottenere l’approvazione militare prima di riportare notizie dalle zone di combattimento e dai siti colpiti dai bombardamenti iraniani (iniziati in risposta all’attacco di Tel Aviv del 13 giugno). Alla luce di quanto perpetrato da Israele nella Striscia di Gaza – dove, tra gli altri, sono stati uccisi almeno 232 giornalisti – non c’è da stupirsi della stretta sui media che, sebbene sia alquanto comune in tempi di guerra, in Israele ha assunto modalità draconiane, da regime. Questa nuova restrizione militare, un ulteriore bavaglio alla libertà di stampa già compromessa a partire dall’invasione di Gaza, sembra squarciare quel “velo di Maya” che un tempo ricopriva Israele. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele ha imposto la censura ai media sulla guerra con l’Iran

In questa notizia si parla di: israele - imposto - censura - media

Consiglio Onu a Ginevra, ministro esteri Iran Araghchi: “Israele ha imposto guerra ingiusta, noi attaccati durante negoziati promettenti” - VIDEO - Nell’ambito delle tensioni internazionali, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lanciato un duro attacco contro Israele al Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani a Ginevra, denunciando azioni considerate “tra l’illegale e il criminale”.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha annunciato "la fine della guerra di 12 giorni imposta" da Israele, in un messaggio scritto alla Nazione, pubblicato dall'agenzia Irna. "Dopo l'eroica resistenza della nostra grande Nazione, che sta scrivendo la stori Vai su Facebook

Come i social media alimentano il conflitto tra Israele e Iran; Gaza e la censura militare di Israele; Israele. Censura e verità: il caso dell’eroe del 7 ottobre.

FLASH MOB PER GAZA, ISRAELE CENSURA IL GENOCIDIO - Le scene di centinaia di palestinesi uccisi mentre erano in coda, in attesa di ricevere i pacchi di cibo dalla Gaza Humanitarian Foundation (organizzazione sostenuta da Israele e Usa) sono la dimostra ... Segnala notizie.it

Israele, libertà di stampa sotto attacco: polizia potrà arrestare i giornalisti che documentano gli attacchi missilistici - Non solo il silenzio imposto a i giornalisti che da mesi non possono più entrare nella Striscia di Gaza e documentare quanto accade nell’enclave palestinese, dove resistono solo alcuni corrispondenti ... Si legge su msn.com