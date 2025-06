Israele | Conclusa opzione militare contro l' Iran ma torni al tavolo delle trattative

Dopo aver concluso l'opzione militare, Israele torna a sedersi al tavolo delle trattative, sottolineando la complessità di una minaccia persistente. L'Iran, da decenni ostile, continua a perseguire il suo obiettivo di distruggere Israele attraverso il suo programma missilistico nucleare, rendendo questa tensione una delle sfide più delicate del panorama geopolitico globale. La domanda ora è: si potrà trovare una soluzione diplomatica duratura?

Israele ha agito unilateralmente colpendo uno stato sovrano "ma non c'è altro Paese al mondo che è stato minacciato di distruzione. L'Iran desidera distruggere Israele da decenni, quindi siamo veramente minacciati direttamente dal programma missilistico nucleare iraniano" ha detto l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Today.it

