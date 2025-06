Israele approvata disposizione liberticida contro la stampa | reporter che documentano raid su Tel Aviv potranno essere arrestati

L’ultima svolta nel conflitto israelo-palestinese riguarda la libertà di stampa: con una nuova disposizione, Israele amplia la censura, bloccando le immagini e le notizie provenienti da Tel Aviv. Reporter che documentano raid potranno essere arrestati, alimentando timori di una crescente restrizione delle libertà fondamentali. Questa decisione solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e il diritto all’informazione, facendo riflettere sul prezzo della sicurezza in un contesto così complesso e delicato.

La censura di Israele si espande: oltre alla Striscia di Gaza, ora anche le immagini e le notizie provenienti da Tel Aviv potranno non essere trasmesse al resto del mondo. La polizia israeliana ha emanato una disposizione "bavaglio" che permetterebbe l'arresto per coloro che mostrano i raid per "rea. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, approvata disposizione liberticida contro la stampa: reporter che documentano raid su Tel Aviv potranno essere arrestati

